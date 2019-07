Trump schürt Ängste vor einem Währungskrieg

In einem Beitrag auf dem US-Wirtschaftssender CNBC erwartet der Chefstratege der Bank Julius Bär einen Währungskrieg in den nächsten zwei bis drei Jahren. Den Auftakt würden die USA mit einer Schwächung des Dollars machen.

Hauptgrund für die wachsenden Sorgen sind wie bei so vielem die Tweets des US-Präsidenten. Erst gestern wieder warf er China und Europa vor, ein «grosses Devisenmanipulationsspiel» zu spielen. Sie «pumpen Geld in ihr System, um mit den USA zu konkurrenzieren», schrieb Trump und «Wir sollten uns anpassen oder weiterhin die Dummies sein».

Offene Kritik an Draghi

Insbesondere die Europäische Zentralbank (EZB) verfolgt eine äusserst expansive Geldpolitik mit dem Ziel, die Wirtschaft der Währungsunion zu stabilisieren. Doch Trump sieht darin vor allem den Zweck, den Euro gegenüber dem Dollar zum Nachteil der USA zu schwächen. Das machte er bereits unmittelbar nach einer Rede von Mario Draghi am 18. Juni deutlich, in welcher der EZB-Chef die Politik seiner Notenbank erklärt hatte. Auch darauf reagierte Trump per Twitter sofort: «Mario Draghi kündigte gerade an, dass weitere Impulse kommen könnten, die den Euro gegenüber dem Dollar sofort fallen liessen, was es ihnen ungerechterweise leichter macht, gegen die USA anzutreten. Damit sind sie seit Jahren davongekommen – zusammen mit China und anderen.»

Mario Draghi just announced more stimulus could come, which immediately dropped the Euro against the Dollar, making it unfairly easier for them to compete against the USA. They have been getting away with this for years, along with China and others.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18. Juni 2019