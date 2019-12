Trotz US-Einwänden: China erhält Milliardenkredite von Weltbank

Bis Mitte 2025 soll die Volksrepublik China jährlich zwischen 1,0 und 1,5 Milliarden Dollar an Darlehen zu niedrigen Zinsen bekommen. Dies geht aus dem am Donnerstagabend (Ortszeit) in Washington verabschiedeten Fünfjahresplan hervor. Dieser sieht vor, dass die Kreditvergabe gegenüber dem bisherigen Fünfjahresschnitt von 1,8 Milliarden Dollar «allmählich» abgeschmolzen werden soll.