SNB-Präsident widerspricht Negativzins-Kritikern

In einer Rede von heute Nachmittag verteidigte der Präsident der Schweizerischen Nationalbank (SNB), Thomas Jordan, entschieden den negativen Leitzins seiner Institution. Wegen dieser Massnahme gerät die SNB immer stärker in die Kritik. Nirgendwo sonst liegt der Leitzins so tief im Minus wie in der Schweiz mit minus 0,75 Prozent . Der härteste Wind bläst der SNB momentan vonseiten der Banken entgegen. So wird in einer neuen Studie der Bankiervereinigung behauptet, der Schaden der Negativzinsen sei mittlerweile grösser als ihr Nutzen, weshalb sie aufgehoben werden müssten.