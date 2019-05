Schweizer Wirtschaft wächst überraschend stark

Konkret wuchs das reale BIP in der Periode von Januar bis März 2019 gegenüber dem Vorquartal um 0,6 Prozent. Gegenüber dem entsprechenden Vorjahresquartal waren es 1,7 Prozent, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Dienstag mitteilte.

Von AWP befragte Experten hatten das Wachstum deutlich tiefer erwartet. Und auch das Seco sieht das so: «Vor allem die Entwicklung des privaten Konsums und der Investitionen hat uns positiv überrascht», sagte Ronald Indergand, Leiter Konjunktur beim Seco, gegenüber der Nachrichtenagentur AWP.

Privater Konsum leicht überdurchschnittlich

In erster Linie stützte laut Seco die anziehende Inlandnachfrage das Wachstum. Der private Konsum (+0,4%) wuchs gemäss den Angaben erstmals seit sechs Quartalen wieder leicht überdurchschnittlich. Die Konsumausgaben seien dabei fast in allen Bereichen gestiegen, am stärksten bei der Gesundheit. Vor allem die verbesserte Kaufkraft, die leicht steigende Nettomigration und möglicherweise auch die Lohnentwicklung dürften laut Indergand das Wachstum begünstigt haben.

Auch die Bauinvestitionen (+0,5%) seien ansehnlich gewachsen, so das Seco, nachdem sie noch in der zweiten Jahreshälfte 2018 leicht zurückgegangen seien. Die Wertschöpfung im Baugewerbe (+1,9%) stieg gar so stark wie seit Ende 2017 nicht mehr, wobei die Umsätze sowohl im Tief- als auch im Hochbau anzogen. Seco-Experte Indergand führt dies vor allem auf die warmen Wochen im Februar zurück.

Ebenfalls positiv entwickelten sich die Ausrüstungsinvestitionen (+1,5%). Insbesondere in Forschung und Entwicklung, Fahrzeuge und EDV-Dienstleistungen sei mehr investiert worden, hiess es beim Seco.

Ähnlich wie Deutschland

Die Schweiz ist mit der Beschleunigung nicht alleine, auch in anderen europäischen Ländern fielen die Wachstumsraten im ersten Quartal höher aus als in der Periode davor. Deutschland etwa erzielte im ersten Quartal ein BIP-Wachstum zum Vorquartal von 0,4 Prozent, nachdem das Wachstum im vierten Quartal noch stagniert hatte.