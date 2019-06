Liquidität schlägt Wachstum

An den Börsen ist das die Realität. Von den Billionen Dollar, Euro etc., die die Notenbanken via Bankreserven in den vergangenen zehn Jahren neu geschöpft haben, ist das meiste Geld in den Finanzmärkten gelandet und hat dort die Kurse beflügelt. Tiefe Zinsen verzerren die Bewertungen zusätzlich.

Der Effekt kann aber auch umgekehrt wirken. Ein Hinweis darauf, dass die Geldpolitik dreht und Liquidität abgeschöpft wird, genügt, um Kursstürze auszulösen. Das liess sich 2018 beobachten und hat die Notenbanken schockiert. Schliesslich sind mehr Menschen denn je wegen des Anlagenotstands am Zinsmarkt in riskantere Anlagen abgewandert und in Aktien engagiert. Die Notenbanken reagieren deshalb sehr vorsichtig. Vor allem versprechen sie, weiter neue Liquidität bereitzustellen.

Mit dieser Garantie verhindern sie Schlimmeres. Aber sie fördern damit auch die Neigung der Anleger, ausschliesslich auf die Liquiditätslage zu achten und die fundamentale wirtschaftliche Entwicklung zu übersehen. Das kann nicht ewig gut gehen.

