Geldpolitik per Reggae-Videos

Spätestens seit der Finanzkrise haben die grössten Notenbanken der Welt ihre Kommunikation massiv ausgebaut. Besonders aktiv und innovativ in der Vermittlung der Geldpolitik und ihrer Ziele ist die Notenbank des kleinen Inselstaats Jamaika. Welcher Kommunikationskanal könnte sich im Ursprungsland der Reggae-Musik besser dafür eignen als eben gerade sie.

Und so geht die Notenbank denn auch vor: Für ihre Kampagne, ein stabiles Inflationsziel zu etablieren, hat sie den Reggae-Star Tarrus Riley gewonnen, der in einem auf Youtube verbreiteten Song erklärt, worin das Problem sowohl einer zu hohen als auch einer zu niedrigen Inflation besteht.

«Eine hohe Inflation wie die Sklaverei abschaffen»

Nur eine tiefe, stabile und vorhersehbar Inflation ermögliche wirtschaftliche Planung, singt Tarrus Riley und «eine hohe Inflation ist eine schlimme Sache. Wir müssen sie wie die Sklaverei zum Verschwinden bringen.» Doch wenn die die Inflation zu tief sei, könne die Wirtschaft nicht wachsen, teilt der Reggae-Star in seinem Video mit.

Jamaika hat gute Gründe, die Inflation zu stabilisieren. Seit dem Jahr 2000 hat sie massive Sprünge gemacht. Im Jahr 2008 erreichte sie hohe 22 Prozent, 2016 2,4 Prozent. Im Durchschnitt lag sie seit dem Jahr 2000 bei rund 9 Prozent, und für dieses Jahr schätzt sie der Internationale Währungsfonds auf 3,6 Prozent.

Am Inhalt des Songs ist nichts aussergewöhnlich. Kaum eine andere Notenbank sieht das anders, auch in Lehrbüchern ist das so nachzulesen. Die Besonderheit ist nur die Art der Vermittlung an die Bevölkerung. Welchen Nutzen hat das aber? Inflation ist das Resultat des Handelns von allen. Entsprechend der erwarteten Entwicklung der Teuerung passen Unternehmen ihre Preise an und Beschäftigte ihre Lohnforderungen.