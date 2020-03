Aktienmärkte stürzen zu Handelsbeginn ab

Auch der deutsche Dax stürzte zur Eröffnung am Montag ab und zwar um bis zu 7,8 Prozent auf 10'637 Punkte. Der Index steuerte auf den grössten Tagesverlust seit mehr als 18 Jahren zu.

«Die Grössenordnung des Zusammenbruchs zeigt, dass jede Hoffnung auf eine vorübergehende Atempause vergebens war», sagte der Währungsstratege Sean Callow von Westpac am Montag.

In Japan setzten schlechter als bisher angenommene Wirtschaftszahlen den Aktienmärkten zu. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 6,2 Prozent tiefer bei 19'473 Punkten und schloss nur leicht höher. Der breiter gefasste Topix-Index sank um bis zu 6,1 Prozent und lag zeitweise noch bei 1382 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 2,2 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor rund 2,5 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans fiel um 2,5 Prozent.

Die Börse in Australien verzeichnet mit einem Minus von 5,6 Prozent im Verlauf ihren stärksten Rückgang seit November 2008. Schlimmer als zunehmende Zahl von Coronavirus-Fällen im Land selbst wirke sich die Unsicherheit über die Lage des wichtigsten Handelspartners China aus, sagt James McGlew von Argonaut. Dazu komme die Öl-Krise. «Die Angst ist heute mit Abstand der wichtigste Faktor am Markt.»

Gold gefragt

Der am Wochenende begonnene Erdöl-Preiskrieg zwischen Saudiarabien und Russland liess die Preise für die wichtigsten Sorten um etwa 30 Prozent einbrechen. Investoren suchten Zuflucht in Gold, dessen Preis über die Marke von 1700 Dollar je Feinunze stieg. Auch US-Staatsanleihen waren gefragt. Die Rendite der zehnjährigen Papiere fiel auf ein Rekordtief von 0,5 Prozent; die Rendite der 30-jährigen Staatsanleihen rutschte unter die Marke von einem Prozent. Im asiatischen Devisenhandel verlor der Dollar 2,7 Prozent auf 102,47 Yen und stagnierte bei 6,9286 Yuan. Zur Schweizer Währung notierte er 0,9 Prozent niedriger bei 0,9289 Franken. Parallel dazu stieg der Euro um ein Prozent auf 1,1397 Dollar und zog um 0,1 Prozent auf 1,0592 Franken an. Das Pfund Sterling gewann 0,2 Prozent auf 1,3067 Dollar.