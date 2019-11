«Es gibt keinen Anspruch auf Steuererleichterungen»

Wird überhaupt eine ­Bestandspflege im Kanton Baselland betrieben?

Selbstverständlich. Wir gewichten sie sehr hoch und investieren mehr als 200 Stellenprozente. Wir sprechen von einem Drittel des gesamten Personalbestandes der Standortförderung. Bestandspflege, das will ich festhalten, steht klar im Fokus. Wir durften auch die Stöck­lin AG bei der Suche nach einem neuen Standort unterstützen. Das begann bei der Arealsuche und setzte sich fort bei Unterstützungsmassnahmen in den Bereichen Raumplanung, Baubewilligung, Verkehrsthemen oder auch im Bereich der Anschlussgebühren. Bereits ansässige Firmen geniessen im Baselbiet das gleiche Gewicht wie jene, die neu zu uns kommen.

Wie viele Gesuche für Steuererleichterungen gingen dieses Jahr ein?

Solche Gesuche sind sehr selten. Das war auch dieses Jahr so.

Wie viele neue Firmen sind zugezogen?

Da sich Firmen, die in den Kanton zuziehen, gegründet werden oder den Kanton verlassen, bei uns nicht an- oder abmelden müssen, kennen wir die definitiven Bewegungen jeweils erst im folgenden Frühjahr aufgrund der Handelsregisterauswertungen. Wir kennen aber die Zuzüge und Gründungen, die direkt über uns, Basel Area Swiss oder die Business Parcs erfolgen. Nach den ersten drei Quartalen sehen wir eine Belebung bei den Zuzügen und Ansiedlungen. Bei den Neugründungen gibt es keinen eindeutigen Trend. Die Zahlen dürften etwa den Vorjahreswerten entsprechen. Aufgrund der Konjunkturlage und der Daten der statistischen Ämter und des Kiga gehe ich von einer Zunahme der Beschäftigten und der Betriebe im Kanton aus. Ferner stellen wir im laufenden Jahr eine rege Investitionstätigkeit fest, in die Infrastruktur wie auch in Betriebsanlagen. Stöcklin ist dafür nur ein Beispiel von vielen. Ich denke auch an Unternehmen wie Selmoni oder Skan und andere grössere und kleinere Unternehmen, die im Kanton investiert haben.

Stöcklin bezahlt fürs Wasser jährlich 20'000 Franken, muss in Laufen aber Anschlussgebühren von 1,3 Millionen Franken zahlen. Ist das nicht absurd?

Sie sprechen einen Punkt an, der auch mir zunehmend Sorge bereitet. Es werden unterschiedliche Bemessungsgrundlagen zur Berechnung der Anschlussgebühren angewandt. Die Festlegung der Anschlussgebühren liegt in der Kompetenz der Gemeinden. Uns liegt viel daran, diese zu sensibilisieren, die Gebührenordnung für Firmen, insbesondere Industrie- und Gewerbebauten, auf die Bedürfnisse der betroffenen Unternehmen auszurichten. Ferner müssen die Anschlussgebühren verhältnismässig sein und sollten die effektiven zusätzlichen Kosten reflektieren und keinen Steuercharakter aufweisen.

Ein weiterer Aufreger sind 1400 Lastwagenfahrten nach Liestal für einen Aushub mit Ziegelresten und Wurzelwerk?

Auch hier gibt es eine rechtliche Grundlage, die Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen des Bundes. Darin ist geregelt, was bei einem Bauaushub wieder zur Hinterfüllung verwendet werden darf und was in eine Deponie kommen muss. Tatsächlich ist es so, dass die nächstgelegene, permanent zur Verfügung stehende Deponie für das Laufental in Liestal liegt.

Wie stufen Sie die Stimmung bei den Unternehmen ein?

Die Situation ist angespannt. Die Firmen sind zurückhaltender geworden. Das zeigt eine Aussprache mit den Wirtschaftsverbänden, aber auch unseren eigenen Firmenkontakten. Die geopolitischen Risiken wie Brexit oder der Handelskrieg zwischen den USA und China drücken auf die Stimmung auf den Weltmärkten.

Lässt die Konjunkturdynamik nach?

Ja. Zulieferer, vor allem für die Automobilindustrie, bekunden Mühe. Der Negativtrend ist auch an den Import- und Exportstatistiken abzulesen. Der Geschäftsgang hat sich deutlich verlangsamt. Wir befinden uns bei weitem nicht mehr in der komfortablen Situation wie im letzten Jahr. Ich will nicht schwarzmalen und erwarte wie auch die Konjunkturforscher keine Rezession. Glücklicherweise wird noch immer viel investiert, vor allem in moderne Gewerbe- und Industriegebäude und Anlagen. Der Produktivitätsdruck hält an oder nimmt weiter zu, weil die Preise nicht erhöht werden können.