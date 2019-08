Ein radikaler Vorschlag von Philipp Hildebrand

Herausforderungen für die Geldpolitik (Challenges for Monetary Policy) – so lautet das Motto des heute in Jackson Hole beginnenden Notenbankertreffens. Von der Schweizerischen Nationalbank reist Vize Fritz Zurbrügg in die USA. Wie gross diese Herausforderungen wirklich sind, davon zeugt eine Kurzstudie des Investmenthauses Blackrock, die im Vorfeld des Treffens bereits grösste Aufmerksamkeit erregt. Einer der Autoren ist Philipp Hildebrand, Ex-Präsident der Schweizerischen Nationalbank.