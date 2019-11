Eigenheim in der Schweiz kaum noch erschwinglich

Um die höhere Nachfrage zu befriedigen, müsste der Bau von Eigenheimen drastisch hochgefahren werden. Doch eine solche Reaktion hält die ZKB kurzfristig kaum für möglich. Nicht nur, weil Kapazitätserhöhungen im Wohnungsbau immer nur zeitlich verzögert erfolgen. Darüber hinaus sind die Auftragsbücher vieler Baufirmen randvoll, die benötigten Zusatzkapazitäten somit gar nicht verfügbar.

«Pure Symptombekämpfung»

Bei dieser Ausgangslage auf dem Markt für Eigenheime würde eine «Nachfrageexplosion», ausgelöst durch einen niedrigeren kalkulatorischen Zinssatz, zu markanten Preissteigerungen führen. «Laut unseren Modellen ist mit bis zu 20 Prozent höheren Preisen zu rechnen», sagt Kubli. In einem Zeitraum von drei Jahren und mehr, so erwartet die Immobilienexpertin, sollte der Markt ein neues Gleichgewicht finden – bei immer noch deutlich erhöhten Preisen und einer nur leicht vergrösserten Zahl von Eigenheimbesitzern.

Das Schrauben am kalkulatorischen Zinssatz ist denn aus ihrer Sicht «pure Symptombekämpfung». Der Schweizer Eigenheimmarkt kranke nicht an fehlender Nachfrage, sondern an «akutem Angebotsmangel», ergänzt Kubli. Dieses Ungleichgewicht werde bestehen bleiben. Solange jedenfalls, wie die Zinssätze auf Tiefständen verharren und Pensionskassen oder Versicherer mangels Anlagealternativen weiter in grossem Stil Renditeliegenschaften kaufen.

Denn für die Bauherren ist es attraktiver, Renditeobjekte zu erstellen, die sich auf einen Schlag verkaufen lassen. «Im Vergleich dazu erweist sich die Vermarktung von Eigentumswohnungen Stück für Stück meist als aufwändiger», sagt Kubli, «und es bleibt immer das Risiko, dass sich am Ende nicht alle Wohnungen verkaufen lassen.»