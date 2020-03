«Die SNB greift derzeit eindeutig ein»

Die Schweizer Notenbank hat in der vergangenen Woche offenbar am Devisenmarkt eingegriffen, um den Franken zu schwächen. Dies legen die am Montag veröffentlichten Daten zu den Sichtguthaben nahe. Die Sichtguthaben von Banken und Bund bei der Notenbank stiegen in der vergangenen Woche um 3,5 Milliarden auf 595,8 Milliarden Franken (559,3 Milliarden Euro), wie die Schweizerische Nationalbank (SNB) mitteilte. Bereits in den Wochen davor hatten sie zum Teil kräftig angezogen: Sei Ende Januar sind sie insgesamt um rund sieben Milliarden Franken gewachsen.