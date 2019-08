Arbeitslosenquote verharrt auf Tiefstand

Für eine grosse Auswahl an offenen Stellen spricht aber auch der KOF-Beschäftigungsindikator. Laut diesem Anfang August veröffentlichten Indikator plant eine Mehrheit der Firmen in inlandorientierten Branchen, in den nächsten Monaten ihre Beschäftigung zu erhöhen.

Auch wenn sich die Konjunktur noch stärker eintrüben würde, schlüge dies erst spät auf den Arbeitsmarkt durch: Unter anderem aufgrund von Kündigungsfristen machten sich Abschwünge erst mit einer Verzögerung von ein, zwei oder manchmal sogar drei Quartalen bemerkbar, sagte Zürcher.

Die Schweiz ist nur noch Mittelmass Bei der Erwerbslosenquote sind wir auf Rang 18 abgerutscht. Da gibt es Länder, die viel besser als die Schweiz dastehen.