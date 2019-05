Am schlimmsten wären die Folgen für kleine Länder wie die Schweiz

Die Folgen der Globalisierung

Diese weltweite Produktion ist das Ergebnis der Globalisierung der letzten Jahrzehnte. Diese Entwicklung hat zwar zu grossen Problemen beigetragen, die mitverantwortlich für die Populismuswelle in vielen Ländern sind: Dazu gehören die im Westen gewachsene Ungleichheit und die gegenseitige Abhängigkeit, die auch die demokratische Selbstbestimmung der Länder eingeengt hat. Diese Probleme hätten sich aber mit einer anderen Politik verhindern lassen, ohne die Globalisierung zu verhindern.

Denn der ökonomische Vorteil der Globalisierung ist enorm: Produkte können an den dafür am besten geeigneten Standorten hergestellt werden, und als Absatzmarkt steht ihnen die gesamte Welt zur Verfügung. Das macht viele Güter – wie ganz besonders das Smartphone – nicht nur viel günstiger, sie herzustellen wäre in vielen Fällen ein Ding der Unmöglichkeit beziehungsweise angesichts zu kleiner Absatzmärkte viel zu teuer. Die durch die Weltproduktion gewachsene gegenseitige Abhängigkeit hat ausserdem den Druck zur internationalen Zusammenarbeit erhöht, die trotz aller Probleme Konflikte weniger wahrscheinlich gemacht hat.

Wenn nun die hohen Zölle verbleiben oder Unternehmen aus China und anderswo damit rechnen müssen, ihre Zulieferer zu verlieren, dann werden sich die Unternehmen und Länder nicht einfach damit abfinden. Das gilt schon gar nicht für China, dessen kommunistische Regierung massiv in die Wirtschaft eingreift. Die Antwort ist dann eine Strategie, die auf Abschottung setzt. Sie wird möglichst die ganzen Wertschöpfungsprozesse im eigenen Land behalten wollen, um so alle Abhängigkeiten gegenüber ausländischem Druck zu vermeiden. Ähnlich werden auch andere Länder vorgehen.

Ein neuer «langer Marsch»

China leitet das bereits ein. Wie Bloomberg berichtet, tourt Staatschef Xi Jinping aktuell durch sein Reich, um seine Bevölkerung auf einen neuen «langen Marsch» einzuschwören. Damit spielt er auf die entbehrungsreichen Kämpfe an, die am Anfang der kommunistischen Machtübernahme in China gestanden sind. Entbehrungsreich wäre auch der Verzicht auf die internationalen Wertschöpfungsketten. Eine Rede dazu hielt er ausgerechnet in Ganzhou. Von dort stammen die sogenannten seltenen Erden, Metalle, die in den meisten elektronischen Geräten enthalten und für deren Betrieb unentbehrlich sind. China verfügt hier über die grössten Reserven. Die Wahl der Ortschaft zeigt den Amerikanern – und nicht nur ihnen –, dass auch sie viel zu verlieren haben.

Eine komplette Neuausrichtung der Wertschöpfungsketten würde die Weltwirtschaft anfänglich massiv treffen, weil die Unternehmen Investitionen stoppen und sich erst wieder neu orientieren müssten. Erste Anzeichen dafür sind bereits sichtbar. Ein Weltuntergang wäre das dennoch nicht. Aber in einer stärker abgeschotteten Welt würden viele Güter deutlich teurer werden, einige möglicherweise gar nicht mehr zugänglich sein. Am schlimmsten wären die Folgen für kleine Länder ohne grossen Binnenmarkt, wie die Schweiz. Ausserdem würden die Spannungen auch politisch vermutlich steigen, weil es sehr viel weniger Anlass für eine Kooperation gäbe.