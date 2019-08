US-Märkte drücken Schweizer Börse noch tiefer ins Minus

Dass die Notenbank die Abwertung des Yuan jetzt doch zugelassen hat, rief bei Analysten Sorgen hervor: «Die brennende Frage lautet nun, ob China seine Währung zur Waffe stilisieren möchte, um in einem unübersichtlichen Handelskrieg zurückschlagen zu können», sagte Commerzbank-Experte Hao Zhou.

Notenbank Chinas dementiert

Der Yuan-Kurs bewegt sich nicht gänzlich frei nach Marktkräften, sondern wird von der Notenbank Chinas in Grenzen gesteuert. Diese versicherte jedoch, die heimische Währung nicht als Mittel im Handelskonflikt zwischen den USA und China einzusetzen. China strebe keinen Abwertungswettlauf an und werde die Landeswährung Yuan auch nicht als Instrument in einem Handelsstreit einsetzen, sagte der Gouverneur der Notenbank, Yi Gang, einer am Montag veröffentlichten Mitteilung zufolge.

Vielmehr führte die Notenbank in Peking die Entwicklung in einer Stellungnahme auf protektionistische Tendenzen zurück, was als Umschreibung für den Handelsstreit mit den USA gelten kann.

Zusammen mit Europa hatte Trump China in den vergangenen Wochen mehrfach vorgeworfen, die eigene Währung abzuwerten, um sich damit Vorteile im internationalen Wettbewerb zu verschaffen.

Zehn Prozent Strafzölle

Laut informierten Kreisen hielt die Volksrepublik am Montag ihre Unternehmen zudem dazu an, keine Agrargüter mehr aus den USA zu importieren. Die Einfuhren hatte sie vor einiger Zeit als Zugeständnis zugesagt, um den Konflikt etwas zu deeskalieren. Trump hatte vor wenigen Tagen jedoch weitere Strafzölle von zehn Prozent auf chinesische Waren im Wert von 300 Milliarden US-Dollar angekündigt. Er hatte seine Ankündigung auch damit begründet, dass China nicht - wie eigentlich zugesagt - mehr Agrarprodukte aus den USA kaufe. Im Falle einer Ausweitung wären faktisch alle chinesischen Einfuhren in die USA mit Strafzöllen belegt.

Bitcoin steuert auf 12'000-Dollar-Marke zu

Wegen der anhaltenden Talfahrt an den weltweiten Aktienmärkten decken sich Anleger verstärkt mit Bitcoin ein. Die älteste und wichtigste Cyber-Devise verteuerte sich am Montag um bis zu 14 Prozent auf 11'856 Dollar. Das ist der höchste Stand seit einem knappen Monat.

«In und vor stürmischen Zeiten zeigt sich Bitcoin einmal mehr als vermeintlich klassischer Schutz», sagte Analyst Timo Emden von Emden Research. Der Kryptowährung spiele die Eskalation im Zollstreit zwischen den USA und China sowie mögliche weitere Zinssenkungen der US-Notenbank Fed in die Hände.