Subprime ist zurück – Autokredite werden neu verpackt

Renditehungrige Investoren stehen Schlange. Sie scheren sich kaum um Risiken, sondern verweisen auf gute US-Konjunkturdaten, niedrige Arbeitslosigkeit und geringere Verschuldung der Konsumenten. Solche auch Subprime genannten Papiere werden trotz steigender Risiken gekauft, bestätigt Jennifer Thomas, Analystin bei der Investmentfirma Loomis Sayles in Boston. Sie schätzt das Volumen auf 29 Milliarden Dollar und erwartet für dieses Jahr einen Rekordwert.

Gleichwohl wächst die Sorge, dass sich zahlreiche Haushalte finanziell übernehmen. Daten der Federal Reserve Bank of New York (Fed) zeigen, dass die Zahl der nicht bedienten Autokredite steigt, besonders in der sogenannten «Serious delinquent»-Kategorie, die Zahlungsverspätungen und Ausfälle von 90 Tagen oder mehr anzeigt. Der gesamte Automobilkreditmarkt in den USA hat ein Volumen von 1,3 Billionen Dollar, davon sind rund 62 Milliarden Dollar oder 4,8 Prozent stark ausfallgefährdet. Das ähnelt dem Niveau während der Finanzkrise. In einer Studie verweist die Fed auf eine Konzentration der Risiken.

Der «Leveraged loan»-Sektor sei für makroökonomische Schocks anfälliger geworden.

Noch grössere Sorgen bereiten der US-Notenbank und dem Internationalen Währungsfonds der ­«Leveraged loan»-Sektor, der die Kreditvergabe an hoch verschuldete Unternehmen umfasst. Dabei werden Kredite in Collateralized Loan Obligations (CLOs) gebündelt, verpackt und an spezielle Fonds weitergereicht. Die Kredite sind variabel verzinst. Dieser Markt hat sich nach Angaben von S&P Global Market Intelligence seit der letzten Finanzkrise auf 1,2 Billionen Dollar verdoppelt. Laut der Ratingagentur Moody’s nimmt die Ausfallwahrscheinlichkeit der CLOs zu, die Sicherheiten für Investoren sind eher gering.

Das Basler Financial Stability Board warnte erst vor zehn Tagen, dass der «Leveraged loan»-Sektor für makroökonomische Schocks anfälliger geworden ist. Die Credit Suisse, einer der Hauptakteure in diesem Markt, hält die Sorge für übertrieben. Das Financial Stability Board schätzt den Sektor auf 1,4 bis 3,2 Billionen Dollar. Die Dimensionen sind unklar, weil nicht alle Marktteilnehmer bekannt sind.

Bekommen «BBB»-Firmen Probleme, wirds gefährlich

Auch Derivate wie Collateralized Debt Obligations (CDOs) sind wieder gefragt. CDOs sind besicherte Schuldverschreibungen, also Finanzinstrumente, die zur Gruppe der strukturierten Kreditprodukte zählen. Hedgefonds generieren damit höhere Erträge. CDOs im Hypothekenmarkt waren in der ­Finanzkrise 2008 ein Destabilisierungsfaktor. Anhänger solcher Instrumente bezeichnen die Produkte aber als sicher, weil sie mit Unternehmenskrediten und nicht mit Hypotheken unterlegt sind. Die US-Bank J. P. Morgan Chase schätzt das aktuelle Volumen auf 200 Milliarden Dollar, ein Plus von 40 Prozent allein in diesem Jahr.