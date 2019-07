Sanierung der Zweiten Säule spaltet Wirtschaft

Streitpunkt Lohnkosten

Die Details der beiden Lösungsvorschläge werden erst veröffentlicht, nachdem die Verhandlungsdelegationen ihre beiden Pläne am frühen Morgen bei Sozialminister Berset deponiert haben. Anzunehmen ist, dass die zusätzlichen Lohnkosten des Sanierungsplans von Arbeitgeberverband und Gewerkschaften den Gewerbeverband zum Ausscheren bewogen haben. Das Gewerbe ist von zusätzlichen Lohnbeiträgen besonders betroffen, weil vor allem bei die Arbeitnehmer mit gewerblichen Berufen nur über obligatorische Leistungen der Beruflichen Vorsorge verfügen.

Das Problem der obligatorischen Zweiten Säule ist der zu hohe gesetzliche Rentenumwandlungssatz von 6,8 Prozent. Dieser entspricht längst nicht mehr der gestiegenen Lebenserwartung. Ein weiteres Problem sind die tiefen Renditen auf dem angesparten Alterskapital, was die Finanzierung der Renten erschwert. Die Renten der obligatorischen Zweiten Säule können nur noch mit einer Umverteilung von Beiträgen der erwerbstätigen Bevölkerung an die Rentenbezüger gesichert werden, was eigentlich dem Prinzip der Beruflichen Vorsorge widerspricht.

Der dritte Anlauf

Sozialminister Alain Berset hatte nach dem Scheitern der Altersvorsorgereform in der Volksabstimmung vom Herbst 2017 die Sozialpartner mit der Lösungssuche beauftragt. Berset wählte dieses Vorgehen, weil bisher sämtliche Versuche zur Senkung des rentenbestimmenden Umwandlungssatzes scheiterten. 2010 lehnte das Volk eine Senkung des Umwandlungssatzes von 6,8 auf 6,4 Prozent wuchtig ab. 2017 misslang dann eine Senkung auf 6,0 Prozent, obwohl die Vorlage eine weitgehende Kompensation der Rentenverluste vorgesehen hatte. Der Grund lag im Gesamtpaket, das eine AHV-Reform mit Frauenrentenalter 65 und einer Erhöhung der AHV-Renten um 70 Franken vorsah.

Der Bundesrat wird voraussichtlich diesen Mittwoch seinen Vorschlag zur Sanierung der AHV bereinigen und ans Parlament schicken. Vorgesehen ist eine Erhöhung des Frauenrentenalters auf 65 Jahre, eine Mehrwertsteuererhöhung um voraussichtlich 0,7 Prozentpunkte und eine Abfederung der Rentenaltererhöhung für die Frauen.