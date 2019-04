Rekordhoch an der Börse: Was steckt dahinter?

Die eingetrübten Konjunkturaussichten sind die Ursache der verschobenen Zinsnormalisierung. Aus diesem Grund waren sie bisher keine Belastung für die Aktienmärkte, sondern haben diese sogar wieder befeuert. Dazu kommt, dass an den Börsen nicht aktuelle Umstände gehandelt werden, sondern Erwartungen zur Zukunft. «Mit den negativen Nachrichten zum ersten Halbjahr 2019 haben sich die Märkte bereits abgefunden; was die Kurse jetzt treibt, ist die Hoffnung auf ein deutlich besseres zweites Halbjahr», sagt Sven Bucher, Leiter Aktienresearch bei der Zürcher Kantonalbank.

Kurstreiber Pessimismus

Relativ pessimistische Erwartungen besonders zu den Unternehmensgewinnen sind zudem ein weiterer Grund für die Kursgewinne an den Börsen. Selbst von einer «Gewinnrezession» war die Rede, bevor die Unternehmen ihre Zahlen für das erste Quartal zu publizieren begannen. Da sich diese negativen Erwartungen in den Kursen gespiegelt hat, braucht es wenig, um ihnen Schub zu verleihen. Und so kam es auch: «Die Gewinne der Unternehmen im ersten Quartal sind in einigen Märkten im Vergleich zum Vorjahr zwar tiefer, aber höher, als das im Vorfeld erwartet wurde», so Sven Bucher.

Bei den jüngst oft genannten Angstfaktoren wie dem Handelskrieg und dem Brexit ist die Einschätzung jedoch gerade umgekehrt. Die Anleger sind überaus optimistisch. Die US-Regierung streut immer wieder Hinweise, die auf eine Einigung mit China hinweisen – und von einer solchen geht man an den Aktienmärkten mittlerweile auch aus. Auch ein ungeordneter Brexit gilt als kaum mehr wahrscheinlich. «Sowohl in Bezug auf den Handelskrieg wie zum Brexit herrscht die Meinung vor, dass alle ein Interesse an einer gütlichen Lösung haben und dass sie deshalb auch zu erwarten ist», sagt Chefanalyst Sven Bucher.

«Everyone is too happy now»

Damit drücken die angestiegenen Kurse einen positiven Ausgang aber schon aus: «Gute Nachrichten haben daher weniger Potenzial für weitere Kurserhöhungen», sagt Bucher. Der aktuelle Optimismus an den Börsen ist damit aber auch das grösste Kursrisiko. Ein Fondsmanager drückte das Grundgefühl an den Börsen gegenüber dem «Wall Street Journal» so aus: «Everyone is too happy now» – «alle sind jetzt zu glücklich.» Wenn sich auch alle in einer zu grossen Sicherheit wiegen, haben Enttäuschungen eine umso grössere negative Wirkung auf die Kurse.

Ein Indiz für einen überaus grossen Optimismus ist auch, dass der weltweit am meisten beachtete Volatilitätsindex der US-Aktienmärkte (Vix) – der als Angstindex der Börse gilt – sich seit Jahresbeginn halbiert hat und jetzt deutlich unter seinem langfristigen Niveau notiert. Dasselbe gilt auch für den Volatilitätsindex der Schweiz, VSMI. Es braucht allerdings noch immer wenig Fantasie, um sich Entwicklungen sowohl in der Konjunktur als auch in den Handelsbeziehungen vorzustellen, die nicht ganz so günstig verlaufen, wie das die Börsianer gegenwärtig erwarten.