Nach Steuervorlage: Wer gewinnt, wer verliert

Wie die UBS-Studie zeigt, ist aber in den meisten Kantonen mit Einnahmeausfällen zu rechnen – am deutlichsten in den Kantonen Waadt, Basel-Stadt und Genf. Die Kantone setzen darauf, dass ihre Anpassungen zu einem stärkeren Zustrom von Unternehmen führt, was wieder zu höheren Einnahmen führen sollte.

Kosten sind nicht alles

Die Wettbewerbsfähigkeit der Kantone wird allerdings bei weitem nicht nur von den Steuern beeinflusst. Diese beeinflussen vor allem – unter anderem neben den Löhnen und den Mietpreisen – die gesamten Kosten für die Unternehmen. Alleine daran gemessen müssten die relativ wenig wettbewerbsfähigen Kantone Appenzell Innerrhoden und Glarus an der Spitze stehen – kein Kanton ist kostengünstiger als sie.