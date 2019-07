Handelskrieg setzt Notenbank unter Druck

Das Geschäftsklima hat sich seit dem letzten Herbst abgekühlt, zum gleichen Zeitpunkt als Trump den Tonfall gegenüber China verschärft hat. Unternehmer melden, dass sie ihre Invasionen aufgeschoben haben, weil sie nicht einschätzen können, wie die Konflikte die Zulieferketten treffen und wie sie neue Märte erschliessen können. Belastet wurden die Aussichten durch das US-Exportverbot für den chinesischen Telekomausrüster Huawei. Obwohl Trump Erleichterungen ankündete, ist noch unklar, was er damit meinte.

Börsenboom verlängert

Stark gelitten hat zudem die US-Landwirtschaft, weshalb Trump dieser Tage bereits das zweite Hilfspaket von 16 Milliarden Dollar für die Bauern schnüren musste. Je länger die Konflikte mit ausländischen Handelspartnern dauern, desto deutlicher wird, dass es keine Gewinner gibt.

Ebenso klar ist nun, dass die Steuerentlastungen für die Unternehmen keinen Investitionsboom auslösten. Vielmehr floss der grösste Teil in Form von Aktienrückkäufen und Dividenden an die Aktionäre und Manager. Deshalb sei die Notenbank mitschuldig an der wachsenden Ungleichheit in den USA.

Die Reichsten der Reichen profitierten am meisten vom Boom an den Finanzmärkten, kritisiert Ruchir Sharma, Chefstratege des Morgan Stanley Investment Management. Darüber hätten die ultratiefen Zinsen «Zombie-Firmen» gross gemacht, die nicht einmal genug Gewinn erzielten, um ihre Zinszahlungen zu begleichen, warnt Sharma. Jede sechste an der Börse kotieren Firma ist aus seiner Sicht ein «Zombie» ohne echte Überlebenschancen.