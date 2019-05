Fürst und König zu Gast – was am grössten Schweizer Fest zu erwarten ist

Eine Arena für 56'500 Zuschauerinnen und Zuschauer, ein Festgelände so gross wie 105 Fussballfelder – damit kann kein Sportanlass, kein Open Air oder sonst ein Fest hierzulande mithalten. Die Schwingerarena wird in den nächsten Monaten am Stadtrand von Zug aufgebaut. Es wird das weltweit grösste temporäre Stadion werden. Der Finanz- und Rohstoffhandelsplatz Zug, Sitz von zahlreichen Weltkonzernen, wird zum Zentrum des helvetischen Brauchtums.