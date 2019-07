Frauen tappen in die Technik-Falle

Alles hängt von den Qualifikationen ab

Wie schon andere Studien zeigen, verändern sich aber die Berufsbilder auch in den heute bereits bestehenden Jobs fundamental. Technologische Möglichkeiten werden repetitive Tätigkeiten und Aufgaben ersetzen, weshalb sie einerseits interessanter zu werden versprechen, aber auch produktiver und damit potenziell besser bezahlt. Auf der anderen Seite erfordern sie aber auch eine höhere Qualifikation.

Die Veränderung der Beschäftigungen bedeutet aber, dass sowohl Frauen wie Männer neue Fähigkeiten und mehr Bildung benötigen; dass sie bereit sein müssen, rascher zwischen Jobs zu wechseln und dass sie Zugang zu technologischen Möglichkeiten haben müssen. Jenen Beschäftigten, denen das nicht gelingt, droht ein Abstieg oder sogar ein Ausscheiden aus dem Arbeitsprozess.

Und hier sind die Risiken für Frauen deutlich grösser als für Männer, wie der Bericht festhält: Im Durchschnitt haben sie weniger Zugang zu höherer Bildung, kommen weniger mit moderner Technik in Berührung, und wegen ihrer Rolle in der Kindererziehung und weil sie sich vor allem um die Belange des Haushalts und weitere unbezahlte Arbeit kümmern, fehlt ihnen oft auch die Möglichkeit zur Weiterbildung oder zur beruflichen Weiterentwicklung. Frauen leisten gemäss den Autoren weltweit 1,1 Billionen Stunden unbezahlte Pflegearbeit pro Jahr, Männer mit 400 Milliarden Stunden etwa ein Drittel davon. Vor allem in Schwellenländern kommt dazu, dass das Reisen für Frauen deutlich gefährlicher ist, was ihre Jobmöglichkeiten und ihre Mobilität weiter einschränkt.

Der Fluch der überkommenen Rollenbilder

Diese Nachteile haben nichts mit dem Geschlecht an sich zu tun, sondern mit überkommenen Rollenbildern und der Art, wie die Arbeit verteilt ist. Die technologische Entwicklung stärkt die Möglichkeiten der Frauen: Dank ihr können Frauen bei Löhnen und bei Jobmöglichkeiten gegenüber den Männern deutlich aufholen oder sie sogar überholen, da körperliche Kraft eine geringere Rolle spielt und vielmehr intellektuelle Fähigkeiten gefragt sind. «Viel mehr Frauen (und Männer) werden mit der Unterstützung von Maschinen arbeiten und dadurch ein erfülltes und produktiveres Arbeitsleben haben», schreiben die Studienautoren.

Um die für Frauen höheren Anpassungshürden an den Strukturwandel zu senken, fordert die Studie eine Reihe von Massnahmen. Dazu zählen mehr bezahlte Möglichkeiten für die Kinderbetreuung wie Elternurlaube und subventionierte Tagesstätten und eine grössere soziale Absicherung der Frauen – 40 Prozent der Frauen weltweit haben weder eine Pension, noch sind sie im Fall von Arbeitslosigkeit oder Mutterschaft finanziell geschützt. Von Firmen fordert die Studie grössere Möglichkeiten zu flexiblen Arbeitsverhältnissen, was aktuell nur 23 Prozent anbieten, und vor allem in Schwellenländern sind Anstrengungen zu einer grösseren Sicherheit in öffentlichen Verkehrsmitteln nötig.

Entscheidend ist letztlich auch eine Veränderung der überkommenen Rollenbilder und Arbeitsverteilung. Doch das kann nicht von Regierungen verordnet werden.