Ein möglicher Stolperstein für Donald Trump

Auf die Wirtschaft kommt es an, Dummkopf! – dieser in den Neunzigerjahren geprägte Slogan hat immer wieder amerikanische Präsidentenwahlen entschieden. Gerade wenn der Amtsinhaber erneut antritt, geht es in den unmittelbar vor der Stimmabgabe so wichtigen Fernsehduellen zwischen republikanischem und demokratischem Kandidaten im Kern eigentlich nur um zwei Fragen: Haben mehr oder weniger Menschen einen Job als vor vier Jahren? Sind die Jobs besser oder schlechter bezahlt als früher?