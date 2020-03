Diese Krise ist wie Lehman, nur gefährlicher

Das Coronavirus aber steht für eine gänzlich anders geartete Krise. Das Virus infiziert Menschen – Arbeitnehmer und Konsumenten aus allen sozialen Schichten, aus allen Berufsgruppen und allen Regionen, kurzum: die gesamte Volkswirtschaft. Vieles, was Menschen normalerweise tun – im Restaurant essen, eine Modeschau organisieren, nach Italien fahren, ein Auto kaufen – tun sie jetzt nicht mehr. Deshalb steigt weltweit die Rezessionsgefahr, und deshalb lautet die grosse Frage: Was kann man aus der Finanzkrise von 2008 lernen? Und was ist heute ganz anders? Was geht noch, und was geht nicht?

Im schwarzen Oktober 2008 konnten Regierungen die Menschen noch mit einem Satz beruhigen, dass ihr Erspartes auf der Bank sicher ist.

Das geht heute nicht mehr so einfach, denn der Lauf des Geldes ist anderes als der Verlauf eines Virus. Was damals half und auch heute helfen kann: Liquiditätshilfen, Kurzarbeitsgeld, verstärkte Investitionen der öffentlichen Hand. Die Hoffnung: Dass Überbrückungskredite den oft kleinen und mittleren Betrieben helfen, die schweren Umsatzeinbussen dieser Tage und Wochen zu überstehen. Denn das war die Lehre vor zehn Jahren: Die Wirtschaft schrumpfte zwar – der Arbeitsmarkt jedoch blieb dank der Massnahmen relativ stabil.

Das Coronavirus jedoch ist möglicherweise noch tückischer, als es die toxischen Verbriefungspapiere der Banken waren. Es bedroht alle Bereiche der Volkswirtschaft gleichermassen, die Zahl der Brände, die gelöscht werden müssen, ist heute ungleich grösser als damals. Es geht, wenn man so will, von der Bar an der Ecke über den Coiffeur bis zum globalen Konzern.

Die US-Bürger wissen nun: Nennenswerte Hilfe ist von Trump nicht zu erwarten

Ausserdem war das politische Umfeld seinerzeit ein anderes. Allen Beteiligten war damals ziemlich schnell klar, dass sie die Probleme nicht gegeneinander, sondern nur durch eine gemeinsame internationale Kraftanstrengung würden lösen können. Bereits Mitte November 2008, nur wenige Wochen nach der Lehman-Pleite, trafen sich die Staats- und Regierungschefs der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer in Washington, um ein Massnahmenpaket abzustimmen. Und noch ein Unterschied: Im Weissen Haus residierte damals mit George W. Bush ein Präsident, der zwar auch nicht gerade als brillanter Kopf galt. Zumindest aber war er bereit, die Probleme anzugehen – ohne Rücksicht auf persönliche Umfragewerte und ohne Schmähungen seiner politischen Gegner.

Knapp zwölf Jahre später, am Mittwoch dieser Woche, sitzt sein Nach-Nachfolger Donald Trump im Oval Office und versucht sich an einer Fernsehansprache. Trump wirkt fahrig, ganz so, als lese er den Text, der da vor ihm auf dem Teleprompter läuft, zum ersten Mal. Statt auf die Sorgen und Nöte der Menschen einzugehen, erklärt er, die USA hätten es mit einem «chinesischen», einem «ausländischen Virus» zu tun. Es klingt fast so, als spreche er nicht über eine Krankheit, sondern über einen militärischen Gegner. Ein internationaler Aktionsplan? Fehlanzeige. Stattdessen verkündet er versehentlich, dass für 30 Tage keine Waren aus Europa mehr in die USA geliefert werden dürften. Der Auftritt, mit dem Trump die Situation eigentlich beruhigen will, gerät in doppelter Hinsicht zur Katastrophe: An den Weltbörsen brechen die Kurse noch einmal kräftig ein. Und die Menschen in den USA wissen seither: Die Gedanken ihres Präsidenten kreisen selbst in der grössten Bewährungsprobe seiner bisherigen Amtszeit nicht um die Probleme des Landes, sondern weiterhin ausschliesslich um ihn selbst – nennenswerte Hilfe in der Sache ist von diesem Mann nicht zu erwarten. «Der Betreiber meines Fitnessstudios hat gerade einen sorgfältigeren, detaillierteren und durchdachteren Plan für den Umgang mit dem Coronavirus herumgeschickt als der Präsident der Vereinigten Staaten», twitterte ein Kinderarzt aus Maine.