Die Schweiz profitiert von einem Abkommen weit mehr als die USA

Noch deutlicher wird die Bedeutung der wirtschaftlichen Beziehungen, wenn auch die Ebene der Unternehmen mit einbezogen wird. 2017 beliefen sich die Direktinvestitionen von Schweizer Firmen in den USA auf 253 Milliarden Franken. Ein Fünftel aller Schweizer Direktinvestitionen fliessen in die USA – so viel, wie in kein anderes Land. Und nur sechs Länder investieren mehr dort. Selbst in Deutschland, Frankreich, Italien und Österreich zusammengenommen investieren Schweizer Firmen nur halb so viel wie in den USA. Gemäss US-Daten beschäftigen Schweizer Unternehmen in den USA 463'000 Personen. Allein der Nahrungsmittelkonzern Nestlé gibt an, in den USA rund 50'000 Beschäftigte zu haben – in der Schweiz sind es 10'000.