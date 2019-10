Die SP will Negativzinsen für höhere Staatsausgaben nutzen

Sein dritter Vorschlag nimmt in der Studie schliesslich das grösste Gewicht ein und geht über die anderen deutlich hinaus: Die Schweiz könnte sich dank den tiefen Zinsen günstig weiter verschulden – Tille schlägt ein zusätzliches Ausmass von bis zu 10 Prozent gemessen am BIP vor. Mit den rund 70 Milliarden Franken daraus könnte die Schweiz dann einen Staatsfonds begründen, der von der Politik unabhängig zu sein hätte. Der Fonds soll das Geld in die Kapitalmärkte investieren, wo Renditen zu erwarten sind, die die Schuldzinsen des Bundes übertreffen.

Nicht die Verschuldung, sondern deren Quote stabilisieren

Mit Verweis auf verschiedene Beispiele aus den Kapitalmärkten rechnet Tille so mit einer jährlichen Rendite des Fonds im Umfang von 1 bis 2 Prozent. Durch ein solches Vorgehen könnte der Bund laut dem Autor aus seiner guten Bonität und seinen als stabil geltenden Staatsfinanzen einen Profit schlagen. Nicht eingegangen ist der Autor auf die Frage, ob solche Finanzmanöver diesen Bonus des Bundes wieder verschlechtern und zu einem Anstieg der Zinskosten führen können. Mit dem Staatsfonds würde sich die Finanzlage des Bundes nicht verschlechtern, argumentiert der Ökonom, da den höheren Schulden durch die Äufnung des Fonds entsprechende Kapitalanlagen gegenüberstehen.

Tilles Vorstoss für einen Staatsfonds unterscheidet sich vor allem dadurch von bisherigen Vorstössen, einen solchen zu errichten, als er dafür nicht die hohen Reserven der Nationalbank anzapfen will, sondern eben eine höhere Verschuldung des Bundes vorschlägt. Damit will der Autor die Unabhängigkeit der Nationalbank unangetastet lassen.

Die Sozialdemokraten, die die Studie in Auftrag gegeben haben, äussern sich zum Staatsfonds-Vorschlag des Autors zurückhaltend. Man werde die Idee prüfen, aber sie stehe nicht im Vordergrund, erklärten an einer Medienorientierung Vertreter der Partei einstimmig. Auf die Reserven der SNB zuzugreifen, hält man ebenfalls weiter für eine Option.

Die Sozialdemokraten haben eine andere Priorität: Sie wollen die Regeln der Schuldenbremse verändern: «Die Schuldenbremse soll sich neu an der Schuldenquote im Verhältnis zum BIP orientieren», erklärte SP-Nationalrätin Mattea Meyer an der Medienkonferenz. Die genaue Höhe müsse dabei politisch ausgehandelt werden. Bei der gegenwärtigen Quote von 14,5 Prozent könnte der Bund dann nicht nur die von Tille errechneten 2,6 Milliarden mehr ausgeben, sondern 5 Milliarden jährlich. Zu den 2,6 Milliarden zählt die Partei noch einen strukturellen Überschuss des Bundes im Umfang von 2 bis 3 Milliarden Franken hinzu.

Unmittelbare Vorstösse plant die Partei offenbar nicht. Sie will die Ideen aber spätestens bei der nächsten Revision der Schuldenbremse einbringen. Ein Gutachten, das der Bund dazu erst vor zwei Jahren erstellen liess, wandte sich jedenfalls noch gegen eine Anpassung des Regelwerks, das höhere Schulden ermöglichen würde.