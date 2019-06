Die Notenbanker sind zurück im Krisenmodus

Obwohl der amerikanische Präsident Donald Trump eine solche Kehrtwende von Powell immer verlangt hat – ihm aber nichts vorschreiben kann –, zeigte er sich weiter unzufrieden mit der Notenbank. Es wurde auch bekannt, dass Trump im Februar prüfen liess, wie er den von ihm inthronisierten Chef des Fed wieder absetzen kann. Selbst am Mittwoch soll sich der Präsident gemäss einem Bloomberg-Bericht überzeugt gezeigt haben, dass dies in seiner Macht steht. Powell selbst dementierte das.

Im Vordergrund stehen politische Unsicherheiten sowie handelspolitische Spannungen.Thomas Jordan, SNB-Präsident

Rund eine Woche vor dem Fed hat die Schweizerische Nationalbank (SNB) ihre Zinsziele zwar wie erwartet unverändert belassen und wie immer betont, dass sie notfalls bereit wäre, den mit -0,75 bereits rekordtiefen Leitzins weiter ins Negative zu senken und trotz einer gigantischen Bilanz auch wieder Devisen zu kaufen, um den Franken bei Bedarf zu schwächen. Diesmal hat diese Botschaft aber deutlich mehr Gewicht. Auffällig deutlich machte SNB-Präsident Thomas Jordan klar, dass die Risiken für die Weltwirtschaft nicht nur «abwärtsgerichtet» sind, sondern auch noch «ausgeprägter als an der letzten Lagebeurteilung». Im Vordergrund würden dabei «politische Unsicherheiten sowie die handelspolitischen Spannungen» stehen. An den Devisenmärkten wird der Franken bereits laufend teurer, was sich im immer billigeren Euro zeigt. Am Freitagnachmittag wurde der Euro für nur noch 1.11 Franken gehandelt. Ende April vor einem Jahr kostete er noch knapp 1.20 Franken.

Verfahrene Situation für die Nationalbank

Bankanalysten schlossen nach den Verlautbarungen, dass die SNB noch lange nicht vom geldpolitischen Gaspedal abrücken wird – sondern eher noch stärker draufdrückt. Vor Ende 2020 sei nicht mit einem Zinsschritt zu rechnen, schrieb etwa die UBS. Die Ökonomen der Bank schliessen selbst eine weitere Zinssenkung nicht aus, rechnen aber eher damit, dass die SNB bei einer erneuten Aufwertung zur Abwehr noch mehr Devisen kauft – auch wenn ihre Bilanz bereits mit einer Summe von 843 Milliarden Franken aus allen Nähten platzt.

Bei der Credit Suisse hat man Tage später ebenfalls darüber spekuliert, was denn die SNB noch tun könnte. In einem Bericht der Bank wird festgehalten, die Politik der Notenbank sei eigentlich angesichts des starken Frankens gar nicht so expansiv, denn dessen anhaltende Überbewertung habe in etwa den gleichen Effekt wie um 1 bis 2 Prozent höhere Leitzinsen. Weiter ist laut Credit Suisse der geschätzte «natürliche Zins», der für eine ausgeglichene Wirtschaft langfristig nötig wäre, in der Schweiz ohnehin negativ.

Die Schlussfolgerung daraus: Bewahrheiten sich die Befürchtungen zur Weltwirtschaft, muss die SNB die Zinsen weiter ins Negative senken oder Devisen kaufen. Obwohl die Ökonomen der Credit Suisse betonen, wie eng die Möglichkeiten der Notenbank geworden sind, schliesst sie aus dem Umstand, dass jüngst die Nachfrage nach Bargeld in der Schweiz gemessen an den 1000er-Noten zurückgegangen ist, dass die SNB bei den Zinsen wohl doch etwas Spielraum in den negativen Bereich hat, bevor ein grosser Run in Cash einsetzen würde.