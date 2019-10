CS-Chef in Saudiarabien – «Davos in der Wüste» lockt Investoren

Heute beginnt sie wieder, die Konferenz des saudischen Public Investment Fund (PIF), dem der saudische Kronprinz und De-facto-Staatschef Muhammad bin Salman als Präsident vorsteht. Das Treffen der weltweiten Wirtschaftsführer wird – sehr zum Unwillen des Weltwirtschaftsforums (WEF) – meist auch als «Davos in der Wüste» bezeichnet. Dies in Anlehnung an das berühmte Elitetreffen des WEF im Januar in Davos.