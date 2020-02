Börsen sacken ab

Die Angst vor den wirtschaftlichen Folgen einer rasanten globalen Ausbreitung des Coronavirus hat die Schweizer Börse am Donnerstag auf den tiefsten Stand seit Ende Oktober gedrückt. Der Leitindex SMI fiel in der Spitze um knapp 4 Prozent. Weltweit stürzten die Aktienmärkte ab, weil die Anleger eine Coronavirus-Pandemie und in ihrem Sog einen globalen Konjunktureinbruch befürchten. Der Erreger greift in Europa immer stärker um sich – besonders in Italien – und hat mittlerweile auch Südamerika erreicht.