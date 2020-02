Aktienmärkte sacken aus Angst vor Coronavirus ab

Tagesverlierer: Adecco

Sämtliche 20 Schweizer Standardwerte gaben Boden preis. Tagesverlierer waren die Aktien des stark von gesamtwirtschaftlichen Entwicklung abhängigen Personalvermittlers Adecco mit einem Minus von 6,9 Prozent. Rund fünf Prozent büssten der Elektrotechnikkonzern ABB sowie die Grossbanken UBS und Credit Suisse ein. Am besten hielten sich die vergleichsweise krisensicheren Aktien des Telekomkonzerns Swisscom, die lediglich 0,9 Prozent einbüssten.

Bei den Nebenwerten legten die Immobiliengesellschaft Intershop und die Bank Linth nach der Veröffentlichung von Jahreszahlen zu. Die AMS-Aktien verloren wegen Befürchtungen, das Coronavirus könnten dem Apple-Zulieferer zusetzen, 7,8 Prozent an Wert.

Für Apple geht es abwärts

Der Dax in Deutschland oder der französische Leitindex CAC büssten ebenfalls über 4 Prozent ein, in Asien ging es zuvor vor allem in Südkorea markant nach unten. Der Leitindex der Mailänder Börse brach sogar um bis zu 5,2 Prozent ein. Damit steuerten alle drei Indizes auf ihren grössten Tagesverlust seit etwa dreieinhalb Jahren zu. Damals hatten Spekulationen auf eine Abkühlung der chinesischen Konjunktur die Börsen weltweit auf Talfahrt geschickt.

Auch Anleger in den USA haben aus Furcht vor der Ausbreitung des Coronavirus in Scharen die Flucht ergriffen. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte brach am Montag zu Handelsstart um fast 1000 Punkte ein und lag 3,4 Prozent im Minus. Der breiter gefasste S&P 500 verlor 3,2 Prozent. Der Index der Technologiebörse Nasdaq sackte um 4,3 Prozent ab.