Kollaps oder Boom?

So pessimistisch waren die Konzernchefs schon lange nicht mehr. In den letzten Monaten September und Oktober erkundigte sich die Wirtschaft- und Beratungsgesellschaft PWC bei 1600 CEOs nach deren Einschätzung der Weltwirtschaft. Seit dem Beginn der Umfrage vor acht Jahren schaute das schlechteste Resultat heraus. Für 2018 rechneten 5 Prozent mit einem Rückgang des globalen Wachstums, für 2019 waren es schon 29 Prozent und für das laufende Jahr 53 Prozent. PWC betont, dass sich die Veränderungen in der Stimmung der Konzernchefs als «exzellenter» Indikator für das Weltwirtschaftswachstum erwiesen haben.