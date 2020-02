Selbstverwirklichung für alle!

Immer öfter hören wir von «New Work». Was heisst immer öfter, mittlerweile scheinen alle mit Begriffen wie Agilität, Digitalisierung, Co-Working oder, eben, New Work herumzuhantieren. Was ist dran an diesem Trend? Hat sich unsere Arbeit wirklich so verändert, oder sind das nur weitere Slogans, um überflüssige Weiterbildungen zu verkaufen?