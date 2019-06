«Chefs erhalten selten ehrliches Feedback»

Was brauchen Menschen, kurz bevor sie ins Rampenlicht treten? Die Visagistin und Stylistin Fabienne Steffen ist in solchen Momenten hautnah mit den Mächtigen in Kontakt und hat schon einige Fehltritte verhindert. Noch wichtiger ist der 37-Jährigen, dass ihre Kunden ihren persönlichen Stil finden und sich mit Freude im Spiegel anschauen.