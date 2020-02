«Bei Putin fasziniert mich die Ausstrahlung»

Herr Stähli, Sie sind in vierter Generation als Holzbildhauer tätig. Haben Sie je in Betracht gezogen, einen anderen Beruf zu erlernen als Ihre Vorfahren?

Mein Vater war der 76. Holzbildhauer in der Stähli-Dynastie. Sobald ich gehen konnte, stieg ich die Treppe hinunter in sein Atelier, schaute ihm zu, wie er Figuren schöpfte aus Holz, putzte die Späne von der Hobelbank und spannte bald selber mein erstes Stück Holz ein, um ihm mit Meissel und Schlegel nachzueifern. Ich hätte auch gerne eine Tenniskarriere versucht oder Theologie studiert, aber nichts hat mich so berührt wie die künstlerische Gestaltung.