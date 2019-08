«Ich habe mir eine Stempeluhr als App heruntergeladen»

Hatten Sie nie das Bedürfnis nach fixen Arbeitszeiten und einem eigenen Arbeitsplatz?

Als Primarlehrerin hatte ich fixe Präsenzzeiten mit allen Vor- und Nachteilen. Auch später, als ich für eine Kommunikationsagentur arbeitete, war ich weniger frei. Wie die meisten kam ich spät am Vormittag und arbeitete oft bis tief in die Nacht hinein. Im darauffolgenden Studium konnte ich dann viel stärker selber organisieren, wann und wo ich lerne. Danach war ich bei der Swisscom tätig und hatte zuerst wie alle Kollegen im Team meinen eigenen Arbeitsplatz. Dann zogen wir in ein neues Gebäude ein, und die fixen Arbeitsplätze wurden abgeschafft. Ich war anfänglich sehr skeptisch und mietete extra einen Schrank für all meine Ordner und Sachen. Nach sechs Jahren stellte ich fest, dass ich den Schrank nur zweimal geöffnet und nichts von dem gebraucht hatte, was mir so wichtig gewesen war. Alle relevanten Unterlagen waren längst digitalisiert und via Cloud jederzeit von überall her greifbar.

Zugriff auf die Unterlagen ist das eine, der Kontakt zu Kollegen etwas anderes.

Stimmt. Ich reduzierte in dieser Zeit auf 60 Prozent, weil ich Mutter wurde, und befürchtete, durch die flexible Büronutzung nicht mehr jene Leute zu treffen, die für mich wichtig waren. Wir mussten uns tatsächlich aktiv darum bemühen, den Austausch weiterzuführen – indem wir uns gezielter zum Mittagessen oder zum Sport verabredeten. Wenn mehr von zu Hause aus gearbeitet wird und man im Unternehmen unterschiedliche Arbeitsplätze nutzt, verändern sich die Rollen. Vorgesetzte haben weniger Kontrolle und direkten Einfluss auf die Arbeit der Einzelnen, sie sind stärker als Moderatoren und Coaches gefragt. Und die Mitarbeitenden tragen mehr Verantwortung: für die Zeiteinteilung, für die Organisation der sozialen Kontakte, für die aktive Kommunikation. Das erfordert auf allen Seiten neue Kompetenzen.

Die Flexibilisierung der Arbeitsorte und -zeiten wird seit 2015 von der «Work Smart Initiative» gefördert. Steckt dahinter mehr als das Bedürfnis der Arbeitgeber, Büroflächen einzusparen und die Angestellten nach Bedarf einsetzen zu können?

Das Ziel ist, dass beide Seiten profitieren. Die Mitarbeitenden sollen sich so organisieren können, dass sie keinen unnötigen Pendelstress haben und die Arbeit besser mit Partnerschaft, Kinderbetreuung und anderen Interessen vereinbar ist. Und die Arbeitgeber verschaffen sich durch die Flexibilisierung einen Wettbewerbsvorteil. Zum einen sind Angestellte, die Zeit für Privates haben, auf Dauer motivierter und produktiver. Zudem sind flexible Modelle ein grosses Plus auf dem Arbeitsmarkt. Aktuell fehlen fast 300'000 Fachkräfte, vor allem in den MINT-Berufen. Und es gibt stille Reserven in ähnlichem Umfang, Mütter, die gar nicht oder nur in kleinen Pensen arbeiten, und ältere Menschen. Je flexibler die Arbeitsmodelle werden, desto grösser die Chance, diese Gruppen einzubinden.

Über die Nachteile der Flexibilisierung wird weniger gesprochen. Dass die Arbeit neuerdings überall ist und auch am Wochenende oder in den Ferien via Smartphone Mails und Nachrichten eintreffen, führt zu Stress und Erschöpfung.

Das sind tatsächlich neue Herausforderungen. Manche können sich gut selber organisieren und geniessen es, am Tag mehr Flexibilität zu haben und im Gegenzug auch einmal abends oder in der Nacht zu arbeiten. Andere sind überfordert von der Tatsache, dass Freizeit und Arbeit örtlich nicht mehr strikt getrennt sind. Klar ist in meinen Augen: In Zeiten der Entgrenzung braucht es mehr bewusste Abgrenzung. Und bei rasch fortschreitender Digitalisierung braucht es wieder mehr analogen Austausch. Abgrenzung kann heissen, dass Menschen zu Hause nur in bestimmten Räumen oder in bestimmter Kleidung arbeiten oder die Mails nur in gewissen Zeiträumen checken. Und mit analogem Austausch meine ich, dass Teams den informellen Austausch und die Geselligkeit bewusst organisieren müssen. Sonst arbeiten am Ende alle nach individuellem Fahrplan aneinander vorbei.

Sie sind Geschäftsführerin der Initiative «Work Smart», welche von den fünf Unternehmen Swisscom, SBB, Post, Mobiliar und Witzig The Office Company getragen wird. Kommende Woche führen Sie in der ganzen Schweiz Veranstaltungen zur Flexibilisierung der Arbeit durch – mit welchem Ziel?

Wir verstehen uns in erster Linie als Wissensplattform. In den letzten Jahren haben einige Unternehmen und staatliche Organisationen Projekte in Angriff genommen. Oft setzen sie bei der Infrastruktur an, schaffen die fixen Arbeitsplätze ab, gestalten neue Begegnungszonen, passen die IT-Infrastruktur an, damit Angestellte auch von zu Hause aus arbeiten können. Viele Führungskräfte lancieren solche Projekte mit Enthusiasmus und garniert mit trendigen Begriffen wie «New Work» oder Agilität. Und die meisten erkennen früher oder später: Die Verhältnisse sind schnell geändert, aber bis sich auf Verhaltensebene etwas ändert, braucht es Zeit und viel offene Kommunikation. Menschen sind Gewohnheitstiere, und wenns ans Eingemachte geht, kann es gut sein, dass sie die schöne neue Arbeitswelt erst einmal ablehnen. Deshalb stellen wir Wissen bereit und fördern den Erfahrungsaustausch.