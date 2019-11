«Ich habe entschieden, keinen Job mehr zu suchen»

Herr Bucher, wir treffen uns hier im Hafen in Biel auf Ihrem Salonschiff. Haben Sie schon als Bub davon geträumt, Schiffskapitän zu werden?

Ich war oft auf dem See, weil meine Eltern ein Motorboot hatten, aber ich hatte damals ehrlich gesagt keinen Plan, was aus mir werden sollte. Ich absolvierte das Wirtschaftsgymnasium und die Lehrerausbildung mit Schwerpunkt Sport und Sprachen. Ich dachte, so hätte ich gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Aber es gab dann gar keinen klassischen Berufseinstieg in einem Anstellungsverhältnis. Ich kreierte mir aus meinen damaligen Interessen heraus meine eigenen Jobs.