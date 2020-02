17-Stunden-Schichten für die Tennis-Stars

Am Australian Open 2020 war er wieder nah dran an denen, die im Scheinwerferlicht die grossen Geschichten schreiben. Mit Roger Federer hat Misel Milovanovic mehrmals geplaudert auf der Tennisanlage in Melbourne. Für Garbine Muguruza, die wiedererstarkte Spanierin, hat Milovanovic Dutzende von Rackets bespannt und sich entsprechend gefreut, dass sie sich bis ins Finale vorgekämpft hat.