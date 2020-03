Jordans SNB wegen Corona unter Druck

Schon in der vergangenen Woche ist der Europreis in Franken unter 1.06 gefallen und damit so tief wie seit fünf Jahren nicht mehr. Ein tieferer Europreis steht für eine Aufwertung des Frankens. Damit liegt der Kurs auf einem Niveau, mit dem vor allem kleinere Exportunternehmen kaum mehr konkurrenzfähig sind.

Mit 3,5 Milliarden Franken interveniert

Dass es trotz der Panik an den Kapitalmärkten nicht zu einer stärkeren Aufwertung kam, liegt zum einen an Abwehrmassnahmen der Nationalbank. Aus der Veränderung der Giroeinlagen der Banken bei der SNB lässt sich schätzen, dass die Notenbank letzte Woche mit 3,5 Milliarden Franken an den Devisenmärkten interveniert hat.

Insgesamt haben die Giroeinlagen seit Mitte Januar sogar um mehr als 11 Milliarden Franken zugelegt. Kauft die Notenbank am Markt Euros, so schreibt sie den Banken die entsprechenden Giroguthaben gut.

Wäre ihr nicht ein Sonderfaktor zu Hilfe gekommen, hätte sie sogar noch mehr Geld aufwenden müssen. Denn der Euro erfuhr gegenüber dem Dollar eine Aufwertung. Der Grund dafür ist allerdings wenig beruhigend: Viele internationale Grossinvestoren haben sich im Vorfeld der Krise in der Gemeinschaftswährung verschuldet und diese gegen Währungen wie den Dollar verkauft, weil dort höhere Zinsen zu erwarten sind.

Diese Art der Geschäfte werden Carry-Trades genannt. Das hat den Euro einst geschwächt. Angesichts der Krise in der letzten Woche wollten Investoren nun ihre Euroschulden raschmöglichst begleichen, weshalb sie den Euro zurückkaufen mussten. Und das hat der Gemeinschaftswährung zu einem Zwischenhoch verholfen.

48,9 Milliarden Franken Gewinn

Wie die UBS in einer Einschätzung schreibt, ist diese Rückabwicklung mittlerweile so gut wie abgeschlossen. Die Folge: Der Euro droht wieder zur Schwäche zu neigen – was wiederum eine neue Runde bei der Frankenaufwertung befürchten lässt. Um das zu verhindern, müsste die Nationalbank noch umfangreicher als bisher intervenieren. Oder sie senkt die Zinsen tiefer in den negativen Bereich.