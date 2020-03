Industrie muss um ihre Kohle bangen

Deutschland verabschiedet sich von der Kohle. Im Januar hat die Bundesregierung einen Gesetzesentwurf verabschiedet, der das Ende der klimaschädlichen Stromproduktion aus Kohle in Deutschland bis spätestens 2038 vorsieht. Und die Schweiz?

Zwar wird hierzulande mit Kohle kein Strom produziert, Kohle verfeuert wird aber allemal – zur Wärmeerzeugung in industriellen Prozessen. Zwischen 2014 und 2018 wurden durchschnittlich 188’000 Tonnen Kohle in die Schweiz importiert und damit rund 0,3 Millionen Tonnen CO 2 emittiert, was knapp einem Prozent des Gesamtausstosses in unserem Land entspricht. Ab 2025 soll damit Schluss sein. SP-Nationalrat Mathias Reynard reichte heute Freitag einen entsprechenden Antrag ein. Das CO 2 -Gesetz, das der Nationalrat nächste Woche behandelt, soll um einen entsprechenden Passus ergänzt werden. Das Verbot gälte für Import, Abbau und Nutzung in der Schweiz.