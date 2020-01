In Zug gibt es die höchsten Löhne

Aus den Lohncheck-Daten lässt sich weiter entnehmen, dass das Lohnniveau in Kantonen wie Aargau, Schwyz und Tessin über die verschiedenen Branchen hinweg zumeist ähnlich hoch oder (leicht) höher ist als in der Stadt Bern. Ausnahmen sind die Branchen Baugewerbe/Immobilien und Gewerbe/Handwerk, in denen im Tessin – wohl aufgrund der Nähe zum italienischen Arbeitsmarkt – merklich geringere Löhne üblich sind.

Bern weist insofern eine Besonderheit auf, als die Medianlöhne im ländlichen Raum über jenen in der Stadt liegen. Damit unterscheidet sich Bern von Zürich oder Basel, wo in der Stadt durchwegs mehr verdient wird als auf dem Land. Während Zürich lohnmässig als Banken- und Versicherungsplatz profitiert und Basel als Standort für Pharma- und Medizinaltechnikfirmen, kann die in Bern dominante öffentliche Verwaltung bei der Bezahlung nicht mithalten.