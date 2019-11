Schweizer mit der Arbeit häufiger unzufrieden

Im Durchschnitt wird die Qualität der Arbeitsbedingungen in der Informations- und Kommunikationsbranche am besten bewertet, während das Gastgewerbe am schlechtesten abschneidet. Ein Blick über die Regionen zeigt, dass die Arbeitnehmenden in der Zentralschweiz am motiviertesten sind, während sich sich vor allem Erwerbstätige in den Grenzregionen Tessin und Genfersee um ihre Arbeit sorgen.

Grosse Unterschiede bei Weiterbildungen

«Travail.Suisse» hat dieses Jahr die Weiterbildung als Schwerpunkt analysiert. Hier zeigt sich gemäss Gabriel Fischer grundsätzlich ein positives Bild. Insgesamt erhielten 41,9 Prozent derjenigen, die eine Weiterbildung machen, sowohl finanziell als auch zeitlich eine vollständige Unterstützung. Ein Viertel erhielt keine oder nur eine geringe Unterstützung – fast jeder Dritte hat im letzten Jahr keine Weiterbildung absolviert.

Bei der Unterstützung gibt es grosse Unterschiede. So werden Vollzeitangestellte vollständig unterstützt, während Teilzeitangestellte einen viel geringeren Beitrag erhalten. Das schlägt sich nieder auf die Betrachtung nach Geschlecht. Während zwei Drittel der Männer ihre Weiterbildung als Arbeitszeit anrechnen lassen können, kann dies fast die Hälfte der Frauen (46,8 Prozent) nicht oder nur teilweise.

Die Unterstützung seitens der Arbeitgeber fehlt gemäss Fischer zudem im planerischen Bereich. Bei einem Grossteil der Befragten wird in einem Mitarbeitergespräch das Thema Weiterbildung nicht angesprochen. Zudem gab nur rund ein Viertel der Befragten an, dass sie überhaupt ein Mitarbeitergespräch haben. «Travail.Suisse» fordert von den Arbeitgebern und vom Staat mehr Anstrengungen und finanzielle Mittel in Richtung lebenslanges Leben.

An der repräsentativen Online-Befragung nahmen rund 1400 Erwerbstätige teil, seit der ersten Befragung vor fünf Jahren haben 7500 Personen teilgenommen. «Travail.Suisse» wertete Befragung zusammen mit der Berner Fachhochschule aus.