Hommage an den grossen Opa

Manchmal kauft sie den Kindern auch ein Poloshirt mit dem berühmten Krokodil. Die Marke ist ihr Name, ihr Name ist die Marke. Trotzdem muss Sophie Lacoste den normalen Ladenpreis zahlen. Das hat damit zu tun, dass sich die Familie vor ein paar Jahren des grossen René Lacoste nicht sehr würdig gezeigt hat. So sieht sie das.

Sophie Lacoste sitzt in ihrem Showroom in einem Hinterhof in Paris, einem Ort, an dem sie Geschäftspartnern neue Kollektionen präsentiert. Auf den Regalen liegen keine Hemden von Lacoste, sondern Skiklamotten der Marke Fusalp. Eine Damenjacke für 1600 Euro etwa. Eine Bommelmütze für 150 Euro. Zusammen mit ihrem Bruder Philippe und weiteren Verwandten hat Sophie Lacoste das kleine, feine, französische Label vor sechs Jahren gekauft – nach dem Familiendebakel um die Krokodil-Marke. Fusalp ist jetzt ihr Ding.

Geschichte einer Selbstbefreiung

«Es geht mir nicht um Revanche», sagt sie. Sophie Lacoste, 42 Jahre, gross, blond, spricht die Dinge kühl an, ohne Umschweife. «Revanche», das bezieht sich auf ihren Vater Michel, der Lacoste 2012 lieber verkaufte, als der eigenen Tochter die Führung des Milliardenunternehmens anzuvertrauen. Nein, keine Revanche. Aber dank Fusalp kann es Sophie Lacoste dennoch allen zeigen. Es ist die Chance, sich des grossen René Lacoste doch noch würdig zu erweisen. Die Unternehmerehre der Familie, die sie ihren Kindern vermitteln will, wiederherzustellen. Auf ihre Art.

Sophie Lacostes Geschichte ist die einer Selbstbefreiung. Die Geschichte einer Frau, die ihren eigenen Weg gehen muss, um ihrer Familie und ihrem Erbe gerecht zu werden – und später selbst etwas weiterzugeben. Mehr als eine Firma oder ein Vermögen. Eine Haltung zum Leben vor allem, zum Unternehmerleben.

Sie sagt: «Fusalp ist das Ergebnis unseres Scheiterns mit Lacoste.» Thomas Mann hätte sich dieses spektakuläre Scheitern einer stolzen Kaufmannsdynastie nicht lebhafter ausdenken können.

Wer bei der Kabale um den Verkauf der Krokodil-Marke gut war und wer böse, Tochter oder Vater, lässt sich nicht so genau ausmachen. Fest steht: Vater Michel, Renés Sohn, war schon lange mit seinen Kindern aus erster Ehe zerstritten, zu denen Sophie zählt. Im Herbst 2012 putschte sie ihn mithilfe anderer Clanmitglieder von der Spitze des Verwaltungsrats, den er seit 2005 lenkte. Es sei ihr darum gegangen, ein zunehmend schlecht geführtes Unternehmen zu bewahren, beteuert sie.