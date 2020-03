Hier zahlen Sie am wenigsten für ein Einfamilienhaus

Die Region Genfersee bleibt damit das teuerste Pflaster für Einfamilienhäuser, die im Schnitt gut 1,3 Millionen Franken kosten. In Zürich liegt der Verkaufspreis nur unwesentlich tiefer. Im Vergleich dazu sind Häuser in der Nordwestschweiz und vor allem in der Region Bern geradezu günstig. Hier lässt sich der Traum vom eigenen Haus oft für weniger als eine Million verwirklichen.

Doch auch innerhalb der Regionen gibt es enorme Unterschiede, wie das Beispiel Zürich zeigt: Ein durchschnittliches Haus in Küsnacht kostet 3,2 Millionen, die günstigsten Objekte in Fischenthal gibt es schon für ein Fünftel dieses Preises. Die beiden Gemeinden liegen nur 25 Kilometer Luftlinie auseinander. Lediglich 30 Autominuten von der Goldküste entfernt kosten fünf Einfamilienhäuser also so viel wie ein einzelnes in Küsnacht.