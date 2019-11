Schmolz + Bickenbach droht der Konkurs

Der Kampf zwischen den Hauptaktionären wird für den Stahlkonzern Schmolz + Bickenbach (S+B) mit Sitz in Luzern lebensgefährlich. In der Schweiz stehen 800 Jobs auf dem Spiel, weltweit 10'000. Das Unternehmen steckt in ernsthaften Schwierigkeiten: Der Handelskrieg zwischen den USA und China sowie Absatzschwierigkeiten der deutschen Autoindustrie haben zu einer Krise in der Stahlindustrie geführt. Darum erzielte S+B in den ersten neun Monaten dieses Jahrs einen Verlust von 433 Millionen Franken und braucht dringend Geld. «Wir brauchen mindestens 325 Millionen Franken, sonst droht die Insolvenz», sagt Sprecher Ulrich Steiner.