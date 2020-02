Wohin mit dem Freizügigkeitsgeld?

Von Leo Ferraro (publiziert am Sat, 22 Feb 2020 03:50:12 +0000)

Bei der Anlage von Freizügigkeitsgeld lohnt es sich, Fonds zu nutzen – gleichzeitig sollte man aber auf die Gebühren achten.

Ich werde bald meine Berufstätigkeit aufgeben und das Pensionskassenguthaben auf zwei Freizügigkeitskonti hälftig überweisen lassen. Eines der beiden Konti würde ich gerne in Vorsorgefonds anlegen. Jede Bank hat ja ihre eigenen Fonds, welche mehr oder weniger teuer sind. Kämen da auch günstige Anlagen wie ETF in Frage? Welche Institute bieten solche an? Das Geld kann längerfristig bis zehn Jahre angelegt werden. D.G.