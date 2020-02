Wie sicher sind Anlagefonds?

Eine Garantie auf Erfolg bekommen Sie dennoch nicht. Eine breite Diversifikation senkt zwar Ihre Risiken, schützt Sie aber nicht zwingend vor Buchverlusten. Wenn Sie, so wie es Ihnen Ihre Bank empfiehlt, Anteile von Anlagefonds erwerben, tragen Sie in erster Linie das Anlagerisiko. Je nach Strategie und genutzten Anlageklassen ist das mehr oder weniger gross.

Wenn Sie einen Fonds mit einer konservativen Strategie kaufen, halten sich die Kursschwankungen in der Regel in Grenzen. Eine Garantie, keine Buchverluste einzufahren, haben sie selbst bei solchen konservativen Vehikeln nicht.

Ich habe den Eindruck, Ihre Frage zielt nicht nur auf das eigentliche Anlagerisiko, sondern auch auf die Sicherheit von Fonds, wenn dieser in Schieflage gerät. Hier kann ich Sie beruhigen: Das in Fonds deponierte Vermögen gilt als sogenanntes Sondervermögen. Das bedeutet, dass Sie als Anleger in den Genuss von einen erhöhten Schutz kommen und im Falle eines Zusammenbruchs der Fondsfirma besser geschützt sind.

Damit die Anleger nicht zu Schaden kommen, sind diese Vehikel, aber auch die Firmen, die Fonds führen, durch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht Finma sowie durch gesetzliche Vorschriften eng überwacht.

Die Grundlage für den Anlegerschutz bietet neben der Finanzmarktaufsicht das Bundesgesetz über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG). Ein Anlagefonds und die in die Fondsleitung und Wertschriftenverwahrung involvierten Gesellschaften brauchen in der Schweiz eine Zulassung durch die Finma.

Gesetzlich geregelt ist auch, dass Sie jederzeit wieder aus dem Fonds aussteigen können. Das Gesetz schreibt vor, dass die Fondsfirmen Anteile zurückkaufen müssen. Da der Wert der Fondsanteile schwankt, kann es dennoch zu Verlusten kommen. Immerhin können Sie aber verkaufen. Zudem müssen Fonds transparent sein und wichtige Anlagerinformationen zur Strategie, den wichtigsten Positionen, der Entwicklung, Kennzahlen und Gebühren in einem Factsheet und dem Kundeinformationsdokument den Investoren zugänglich machen.

Sollte dennoch bei einem Fonds etwas grob schief gehen wie Sie schreiben und dieser in Schräglage geraten, sorgt die Tatsache, dass das im Fonds parkierte Geld als Sondervermögen gilt, dafür, dass Sie als Anleger vom Zusammenbruch der Fondsfirma nicht betroffen sind. Das Fondsvermögen wird im Konkursfall zugunsten der Anleger rechtlich abgesondert und fällt damit nicht in die Konkursmasse.

Die Finanzmarktaufsicht Finma weist darauf hin, dass die Vermögenswerte eines Fonds bei einer Depotbank strikt vom restlichen Vermögen zu trennen sind: «Im Konkurs einer Fondsleitung wird das sich im Anlagefonds befindliche Vermögen vom Konkursverfahren abgesondert und den Anlegern ausbezahlt. Die Anleger erhalten hier eine Vorzugsstellung gegenüber den übrigen Gläubigern».

Das Konkursrisiko stufe ich daher bei Fonds als sehr gering ein. Je nach Strategie gross bleibt aber das eigentliche Anlagerisiko. Doch dieses können Sie durch die Wahl der Fonds und deren Strategie selber massgeblich reduzieren.

Der Beitrag Wie sicher sind Anlagefonds? erschien zuerst auf Geldblog.