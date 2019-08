Wie Schweizer Zulieferer den Gegenwind spüren

Von Leo Ferraro (publiziert am Sat, 03 Aug 2019 02:50:49 +0000)

Der Handelsstreit und die konjunkturelle Abschwächung vor allem in Europa bremsen international ausgerichtete Firmen wie die SFS.

Gerne möchte ich Ihre guten Analysen nutzen, um entweder mein ungutes Gefühl zu beruhigen oder eine Unterstützung für meinen Anlage-Entscheid zu erhalten. Es betrifft die Aktien von SFS Group AG. Wie sehen Sie diese? R.T.

Die seit rund fünf Jahren an der Schweizer Börse kotierte SFS Group mit Sitz im sanktgallischen Heerbrugg bezeichnet sich selbst als weltweit führendes Unternehmen für mechanische Befestigungssysteme, Präzisionsteile, Baugruppen und Logistiksysteme.

Produkte von SFS, die ursprünglich aus der 1928 gegründeten Eisenwarenhandlung Stadler in Altstätten hervorging, werden von Kunden aus den verschiedensten Branchen genutzt. Besonders stolz ist das Unternehmen auf die Verwendung von SFS-Teilen in der Luftfahrt, der Automobilindustrie oder in Smartphones. SFS erwirtschaftet einen Umsatz von 1,74 Milliarden Franken und konnte den Gewinn regelmässig beachtlich steigern, was ihr in früheren Jahren an der Börse viel Goodwill einbrachte.