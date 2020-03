Wie kann man Negativzinsen vermeiden?

Wenn Sie eine Treuhandanlage abschliessen, tätigen Sie ein Geldmarktgeschäft. Dabei platziert Ihre Bank das Geld in Form von Festgeldern bei ausländischen Banken. Der Vorteil liegt darin, dass die Anlage mit einem festen Betrag, Verfalltermin und festgelegtem Zins erfolgt.

Wichtig zu wissen ist, dass bei einer Treuhandanlage die Anlage im Namen der Bank, aber auf Rechnung und Gefahr des Kunden getätigt wird. Sie tragen somit das Ausfallrisiko. Wenn das Geld – in der Regel mindestens 100’000 Franken – beispielsweise bei einer Bank mit einem schlechten Kreditrating platziert würde, übernehmen Sie ein erhöhtes Ausfallrisiko.

Man sollte somit immer darauf achten, bei wem das Kapital parkiert wird, selbst wenn es dort nur wenige Monate liegt. Wenn ausgerechnet in dieser Zeit bei einer Drittbank, wo das Geld platziert ist, ein Zusammenbruch erfolgt, läuft man Gefahr, dass man unter Umständen viel Geld verliert.

Zum Teil werden Treuhandanlagen auch bei ausländischen Tochterfirmen parkiert. Dies ist bei der UBS der Fall, wo die Treuhandanlage bei der UBS AG, Jersey Branch, liegt und Ihr Ausfallrisiko somit vertretbar ist.

Ob für Sie bei einer Treuhandanlage die Rechnung aufgeht, hängt neben dem Ausfallrisiko und der Anlagedauer vor allem von der Rendite des Produktes und den Gebühren ab, die Sie für das Tätigen der Treuhandanlage bezahlen.

Genau darin liegt meines Erachtens der Haken der Sache: Erstens bekommen Sie auf Treuhandanlagen in Schweizerfranken derzeit überhaupt keine Rendite – oder genauer gesagt: Sie haben eine Negativrendite. Je nach Anbieter liegt diese derzeit bei Minus 0,75 Prozent, also so hoch wie die Schweizerische Nationalbank die Negativzinsen festgelegt hat, welche ihr die Banken zahlen müssen.

Etwas besser fahren würden Sie, wenn Sie in eine Fremdwährung gehen: Da tragen Sie aber ein Währungsrisiko. Selbst im Euro erwirtschaften Sie aktuell mit einer Treuhandanlage je nach Anbieter eine Minusrendite von -0,4 bis -0,5 Prozent. Das wären immerhin noch etwas weniger als die Negativzinsen im Schweizerfranken.