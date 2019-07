Wie hoch ist das Risiko einer Deflation?

Von Leo Ferraro (publiziert am Fri, 26 Jul 2019 02:50:22 +0000)

Dass die US-Notenbank eine Zinswende vornimmt und die Leitzinsen senkt, ist ein Alarmsignal für die Konjunktur.

Wir haben aktuell null bis Negativzinsen, die Einkaufsmanagerindices entwickeln sich weltweit negativ, die Industrieproduktion in Europa schrumpft und die Wirtschaftslage in Europa verschlechtert sich. Dazu kommen Schutzzölle weltweit wegen US-Präsident Trump. Zudem sind in den USA die kurzfristigen Zinsen höher als die langfristigen Zinsen. All dies sind für mich Anzeichen, dass wir in vielleicht zwei Jahren in eine Deflation steuern. Meiner Meinung nach ist das Risiko dafür 70 Prozent. Was ist Ihre Meinung? K.E.