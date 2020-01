Was bringen Aktien der Verpackungsindustrie?

Viele Leute wollen Verpackungen auch möglichst vermeiden, was die Branche unter Druck setzt. Zu den grossen Herstellern im europäischen Verpackungs- und Kartonsegment zählen die von Ihnen erwähnten SIG Combibloc, Mayr-Melnhof Karton und Constantia Flexibles.

Am ehesten interessant finde ich unter diesen Unternehmen die an der Schweizer Börse kotierte SIG Combibloc. Diese fokussiert sich auf die Herstellung von Getränkekarton und weist in diesem Bereich Wachstumspotential auf. Erst kürzlich hat SIG Combibloc angefangen, ein Verpackungswerk in China zu errichten und ein Entwicklungszentrum eröffnet. Das verspricht zusätzliches Wachstum in Asien.

Mittelfristig rechnet die Firma mit einem währungsbereinigten Kernumsatzwachstum von 4 bis 6 Prozent pro Jahr und einer bereinigten EBITDA-Marge von rund 29 Prozent. Auch in diesem Jahr ist der Verpackungshersteller gut unterwegs und hat den Umsatz und den Gewinn gesteigert sowie die Ziele bestätigt.

Auch der Ausblick ist laut dem Management positiv und verspricht mittel- und langfristig starkes Wachstum. Für die Aktie spricht auch, dass die Nettoverschuldung weiter gesenkt werden soll und 50 bis 60 Prozent des bereinigten Konzernergebnisses an die Aktionäre ausgeschüttet werden soll.

Dennoch warne ich Sie sowohl bei SIG Combibloc als auch bei Mayr-Melnhof Karton und Constantia Flexibles vor zu hohen Erwartungen. Die grossen Wachstumsaktien werden diese Unternehmen kaum werden. Auf keinen Fall würde ich mich zu stark in diesem Bereich engagieren.