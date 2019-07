Warum Frauen bei der Vorsorge im Nachteil sind

Sie nehmen in Ihrer Frage Bezug auf die von der Sonntagszeitung veröffentlichte Studie der Swiss Life. Sie zeigt, dass über ein Drittel der Erwerbstätigen hierzulande teilzeiterwerbstätig sind, deutlich mehr – vor allem Eltern – aber für die Kindererziehung oder eine Weiterbildung ihr Pensum reduzieren möchten.

Interessant an den Zahlen ist, dass in der Schweiz fast 60 Prozent der Frauen und 18 Prozent der Männer Teilzeit tätig sind. Gerade für Frauen ergeben sich aus der Teilzeittätigkeit erhebliche Risiken für die Altersvorsorge – insbesondere dann, wenn eine Frau nur ein tiefes Arbeitspensum hat, so wie es bei Ihnen der Fall ist.

Als Erwerbstätige in Teilzeit müssen Sie wenigstens einen Jahreslohn von 21’330 Franken erreichen, um Aufnahme in die Pensionskasse zu finden. Das Problem bei den meisten Teilzeitarbeitenden ist der Koordinationsabzug. Dieser liegt aktuell bei 24’885 Franken und wird zur Ermittlung des versicherten Lohnes von Ihrem Jahreslohn in Abzug gebracht.

Bei einem kleinen Arbeitspensum gerät man vorsorgemässig somit zwischen Stuhl und Bank – man ist von der Pensionskasse ausgeschlossen und kann keine Beiträge in seine wichtige 2. Säule zahlen. Vor allem zahlt auch der Arbeitgeber keine Beiträge, was für diesen günstig kommt, für Sie aber ein grosser Nachteil ist, insbesondere, wenn man wie dies viele Frauen tun, während vielen Jahren nur mit einem geringen Pensum Teilzeit arbeitet. So kommt es über die Jahre hinweg zu gravierenden Vorsorgelücken.

Dazu ergeben sich auch Nachteile bei der AHV: Wegen dem geringen Arbeitspensum fallen auch die AHV-Beiträge kleiner aus, was dazu führt, dass man später im Alter eine kleinere Rente – unter Umständen gar nur die Minimalrente von 1175 Franken – erhält.